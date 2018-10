Lichaam gevonden in het water in Gent Video: Cédric Maes

Gent - In de buurt van de Bataviabrug in Gent is donderdagvoormiddag ter hoogte van Dok Noord een lichaam gevonden in het water. De politie, de brandweer en een duikersteam zijn ter plaatse. Ze kregen de melding rond negen uur door een voetganger die over de Bataviabrug liep.

In Gent is donderdagmorgen een lichaam aangetroffen in het water aan het Handelsdok ter hoogte van de Bataviabrug. Dat werd bevestigd door de lokale politie.

Een voorbijganger die over de Bataviabrug liep, merkte rond 9 uur op dat er een lichaam in het water lag. De politie trof het lichaam aan en startte de procedure waterlijk op. Dat betekent dat het lichaam in het water blijft liggen zodat er verder onderzoek kan gebeuren.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen komt ter plaatse en de brandweer en het duikersteam zijn aanwezig. De brandweerduikers hebben het lichaam in een zak gestoken. Om 11.30 uur werd het op het droge gehesen.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De wetsdokter is onderweg en zal verder onderzoek voeren.