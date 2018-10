Drie Belgische ploegen aan de bak in Europa: Anderlecht om 19u, Standard en Genk om 21u

Vanavond staat de derde speeldag in de Europa League op het programma. Anderlecht ontvangt dan Fenerbahçe in zijn wedstrijd van de laatste kans, terwijl Genk op bezoek gaat bij Besiktas en Standard het Russische Krasnodar ontvangt.

Van de Belgische ploegen in Europa beet Club Brugge woensdagavond in het Jan Breydelstadion de spits af in de Champions League. Club behaalde er een 1-1 gelijkspel tegen het kwakkelende AS Monaco, de werkgever van voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry, en Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli. Voor de Bruggelingen het eerste puntje op het kampioenenbal sinds december 2005, na een reeks van acht nederlagen op rij. Na de nul op achttien in het seizoen 2016-2017 werd er eerder dit seizoen al verloren van Borussia Dortmund en Atlético Madrid.

Anderlecht Anderlecht Fenerbahçe Fenerbahçe

De tegenstanders in de Europa League zijn niet van dat kaliber, maar met Fenerbahçe komt er toch een ronkende naam naar het Constant Vanden Stockstadion afgezakt. De Turken zijn in de eigen Süper Lig echter danig op de sukkel. Het team van de Nederlandse coach Phillip Cocu kwam vorig weekend niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Sivasspor. Fenerbahçe won ruim een maand geleden in de Süper Lig voor de tweede en tot dusver laatste keer. Daarna leverden de vier competitieduels slechts drie punten op. Begin deze maand won de dolende ploeg van Cocu nog wel van Spartak Trnava in de Europa League. Fenerbahçe staat na negen duels maar net boven de degradatieplaatsen.

Bij Anderlecht wisten ze de crisis dan weer te bezweren met zeges in de Jupiler Pro League tegen Zulte Waregem en Cercle Brugge. In de Europa League staat de teller echter nog steeds op nul na nederlagen tegen het nietige Spartak Trnava en in eigen huis tegen Dinamo Zagreb. Het duel tegen de Turken wordt dan ook zowat de wedstrijd van de laatste kans voor paars-wit, bij een nederlaag zal het Europese avontuur reeds voor de winterstop ten einde zijn. In principe moet er gewoon gewonnen worden tegen Fenerbahçe. “Bij een gelijkspel is er nog niets verloren, maar dan moet je ginder wel gaan stunten, dan ben je bijna verplicht om er te winnen”, liet Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck duidelijk verstaan.

Besiktas Besiktas KRC Genk KRC Genk

Racing Genk staat dan weer voor de lastige verplaatsing naar Istanboel, waar met Besiktas de huidige nummer vijf in de Turkse competitie wacht. Na de toch wel verrassende nederlaag van Genk op het kunstgras in Sarpsborg tellen alle teams drie punten en dus ligt groep I volledig open. Domper voor de Limburgse competitieleider is de afwezigheid van Leandro Trossard, die nog hinder aan de hamstrings ondervindt.

Standard Standard FK Krasnodar FK Krasnodar

In groep J ontvangt Standard met het Russische Krasnodar de groepsleider, die met het maximum van de punten achter zijn naam staat. Maar ook de Rouches doen weer helemaal mee na de 2-1 zege tegen Akhisar op de vorige speeldag, een opsteker na de zware 5-1 nederlaag op de openingsspeeldag tegen FC Sevilla.

