Rode Duivels behouden eerste plaats op FIFA-ranking en lopen zelfs (beetje) uit op wereldkampioen Frankrijk

België prijkt donderdag voor de tweede opeenvolgende maand helemaal bovenaan de FIFA-ranking. De Rode Duivels vergroten hun voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. Vorige maand bedroeg het verschil amper 0,13 punten, nu is dat 1,24 punten.

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 20 september kwamen de troepen van bondscoach Roberto Martinez twee keer in actie. Ze wonnen in de Nations League van Zwitserland (achtste op FIFA-ranking) en speelden in een oefenduel 1-1 gelijk tegen Nederland (vijftiende op FIFA-ranking). In dezelfde periode versloeg Frankrijk in de Nations League Duitsland (14e) met 2-1 en speelde 2-2 gelijk in een vriendschappelijke match tegen IJsland (36e).

Volgende maand spelen de Rode Duivels hun laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, thuis tegen IJsland (15 november) en in Zwitserland (18 november).

Na België (1733,17 punten) en Frankrijk (1731,93 punten) behoudt Brazilië (1669 punten) de derde plaats op de FIFA-ranking voor vicewereldkampioen Kroatië (1635 punten). Engeland (1619 punten) wipt over Uruguay (1617 punten) de top vijf binnen.

De rest van de top tien wordt vervolledigd door Europees kampioen Portugal, Zwitserland, Spanje en Denemarken.

België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder tussen november 2015 en april 2016.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 29 november.

De FIFA-ranking op donderdag 25 oktober (tussen haakjes de ranking op 20 september):

1. (1) BELGIË 1733,17 punten

2. (2) Frankrijk 1731,93

3. (3) Brazilië 1669

4. (4) Kroatië 1635

5. (6) Engeland 1619

6. (5) Uruguay 1617

7. (7) Portugal 1616

8. (8) Zwitserland 1598

9. (9) Spanje 1594

10.(10) Denemarken 1584

11.(14) Colombia 1575

12.(11) Argentinië 1573

13.(12) Chili 1568

14.(12) Duitsland 1555

15.(17) Nederland 1550

16.(15) Mexico 1549

17.(15) Zweden 1548

18.(19) Wales 1538

19.(20) Italië 1533

20.(21) Peru 1530