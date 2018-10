Grote verschillen in beleving woon-werkverkeer

Niet iedereen staat in de file, en lang niet iedereen ervaart stress bij zijn of haar verplaatsing naar het werk. Een recent onderzoek van Antwerp Management School toont grote verschillen inzake mobiliteit. Niet alleen in afstand en vervoermiddel, maar ook in beleving. Ervaart één werknemer op drie stress tijdens de trip naar het werk, dan is het voor een gelijkaardige groep pure ontspanning.

“Bij de voorbije verkiezingen stond mobiliteit in de top drie van zowat alle partijprogramma’s”, stelt Ans De Vos, professor HRM en Organizational Behavior aan de Antwerp Management School. “We staan met zijn allen steeds langer in de file en de luchtkwaliteit moet dringend beter”, zo haalt ze twee actuele thema’s aan.

Het expertisecentrum Next Generation Work van Antwerp Management School zoomde samen met het VBO en Jobat in op het woon-werkverkeer. Ze onderzochten hoe werknemers de afstand tussen thuis en werk overbruggen en vooral: hoe zij dit ervaren. In totaal namen 1.170 Belgische werknemers, zowel Frans- als Nederlandstaligen, deel aan het onderzoek, dat werd georganiseerd naar aanleiding van het HR-Gala.

Stress versus ontspanning

Mobiliteit is voor iedereen anders. Niet alleen verschillen de dagelijks af te leggen afstand, reistijd, verplaatsingsmiddelen en filegevoeligheid van het traject. Ook de zogenaamde subjectieve mobiliteit is erg divers. “Zowat een derde van de werknemers uit het onderzoek ervaart de verplaatsing als een moment van ontspanning, terwijl dit voor ongeveer evenveel werknemers net voor stress zorgt”, stelt Ans De Vos.

Uiteraard, benadrukt De Vos, hangen objectieve en subjectieve mobiliteit samen: wie bijvoorbeeld meer last heeft van files, ervaart meer stress. Zo heeft de fileproblematiek in België volgens het VBO een negatieve economische impact van maar liefst 8 miljard euro per jaar.

Maar ook factoren in de werkcontext beïnvloeden de beleving van mobiliteit. “Woonwerkverkeer heeft een onmiskenbare impact op onder meer het engagement voor de job, het risico op burn-out en je work-life balance”, aldus De Vos. “Bovendien blijkt de reistijd een doorslaggevende factor bij de keuze van een job.”

