Hét beeld van derde speeldag in Champions League kwam van verdediger... die ging liggen

Hét beeld van de derde speeldag in de Champions League was niet de heerlijke treffer van Di Maria bij PSG, de schandalige overtreding van Tottenham-doelman Lloris of de misser van Openda bij Club Brugge, maar kwam van een verdediger. De Kroaat Marcelo Brozovic van Inter stopte in Barcelona immers een vrije trap van Luis Suarez… door er bij te gaan liggen.

De topper van groep B tussen FC Barcelona en Inter Milan, zonder de geblesseerde Thomas Vermaelen en Radja Nainggolan, mondde uit op een overwinning voor de Catalanen (2-0) na doelpunten van Rafinha (32.) en Jordi Alba (83.). Barça is met een 9 op 9 de onbetwiste leider van groep B. Inter volgt met 6 punten. Tottenham en PSV, beiden 1 punt, staan respectievelijk op de derde en vierde plek.

SPECTACULAR way from Brozovic to defend a free-kick!

Look how he slides behind the wall understanding Suárez intention pic.twitter.com/DIJ03KM4hE