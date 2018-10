Zo zag België eruit in de fifties: van creatieve oplossing voor files tot de ‘poepvalies’

Files naar de kust. Ja, die stonden er in de jaren 50 ook al. Maar voor de rest is België fors veranderd. Een nieuw boek – Vroeger Was Alles Anders, van historicus Korneel De Rynck – schetst de tijd van toen in anekdotes en foto’s. Over wat we aten (vlees en aardappelen), wat we dronken (bier) en hoe vaak we onze tanden poetsten (bijna nooit).