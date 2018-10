BNP Paribas Fortis sluit opnieuw 62 kantoren

Brussel - Bij BNP Paribas Fortis verdwijnen in de loop van volgend jaar 62 kantoren. Dat is donderdag bevestigd aan Nieuwsblad.be.

BNP Paribas gaat zijn kantorennet verder inkrimpen. 62 kantoren verdwijnen en worden samengevoegd bij andere kantoren. Er zullen tegelijkertijd wel 4 nieuwe vestigingen bijkomen.

Dat er extra kantoren zouden verdwijnen bij BNP Paribas Fortis, hing al langer in de lucht. Maar het cijfer ligt nog hoger dan verwacht: 62 kantoren worden geschrapt en samengevoegd bij andere, waaronder 30 eigen en 30 zelfstandige filialen.

Tegelijkertijd komen er 4 nieuwe kantoren bij, die sterk de nadruk zullen leggen op digitaal bankieren. Het gaat om ‘Be.Connected’-kantoren, zoals er eind vorig jaar een in Brussel is geopend.

LBC-secretaris Luc Broos zegt niet verrast te zijn door het cijfer. “Het gaat om een jaarlijkse oefening door de bank. Het aantal bezoekers aan fysieke kantoren neemt af”, aldus de vakbondsman.

“Onze klanten zullen twee maanden op voorhand worden ingelicht wanneer hun kantoor sluit. We proberen in de mate van het mogelijke te zorgen dat ze hun aanspreekpunt kunnen behouden”, zegt Hilde Junius van BNP Paribas-Fortis. Zij wijst erop dat er geen ontslagen vallen. “Mensen kunnen naar andere kantoren of naar callcenters gaan”, klikt het.

Minder kantoorbezoeken

De achtergrond voor de sluitingen is het gewijzigde klantengedrag en het teruglopen van het aantal kantoorbezoeken omdat mensen meer en meer elektronisch bankieren.

In 2013 kondigde BNP Paribas Fortis aan dat “de komende drie jaar 150 bankkantoren werden gesloten”.

Ook andere banken kondigden reorganisaties aan. Zo liet bank-verzekeraar KBC dit voorjaar weten dat het zijn netwerk van bankkantoren in Vlaanderen herschikt. Acht kantoren worden gesloten en uit 66 kantoren verdwijnt het personeel. Ook hier werd als reden opgegeven dat het aantal spontane kantoorbezoeken daalt. Ook KBC zette geen werknemers aan de deur.

Vorig jaar sloten de vier Belgische grootbanken 203 kantoren, het grootste aantal sinds de financiële crisis.