Ook acteur (en criticus van Trump) Robert de Niro kreeg bompakket

Brussel - Er is ook een verdacht pakket aangekomen bij een restaurant dat eigendom is van acteur Robert de Niro. Dat melden Amerikaanse media. Andere media melden dat het gaat om het huis van De Niro in New York. Het pakket is er donderdagochtend aangekomen, aldus bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Omdat niemand in het gebouw aanwezig was, moest er niet geëvacueerd worden, meldt de New Yorkse politie.

Als dit pakket deel uitmaakt van de pakketten die woensdag aankwamen bij verschillende critici van Donald Trumps beleid, dan zou het om het achtste pakket gaan. De voorbije dagen hebben onder anderen ex-president Barack Obama, de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton en miljonair George Soros een bompakket ontvangen. Ook bij CNN en verschillende andere leden van de Democratische partij werden verdachte pakjes onderschept.

“Fuck Trump”

De Niro is een bekend criticus van Trump. Zo haalde hij afgelopen zomer bijvoorbeeld nog uit naar de Amerikaanse president tijdens de Tony Awards. Hij zei toen op het podium onder meer “fuck Trump”, met gebalde vuisten. Eerder had hij het ook al over de “bullshit” van Trump en over een “president die denkt zijn eigen waarheid te kunnen creëren”. Trump is daarom ook niet welkom in de Nobu-restaurants van De Niro. In maart noemde de acteur Trump nog een idioot zonder enig gevoel van menselijkheid of medeleven.