Gevaarlijk chemisch lek in Regatta Instituut KU Leuven: 150 medewerkers geëvacueerd

Leuven - Zo’n honderdvijftigtal personeelsleden van het Regatta Instituut (KU Leuven) hebben donderdagvoormiddag hun gebouw moeten verlaten na een lek met salpeterzuur. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is ter plaatse om het gevaarlijke goedje op te ruimen.

Het was donderdagvoormiddag rond 10.15 uur dat iemand van de personeelsleden had opgemerkt dat er een fles salpeterzuur op de grond was terechtgekomen. Hoe dat precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Mogelijk is er de voorbije nacht een chemische reactie ontstaan door een gecontamineerde pipet.

“De standaard veiligheidsprocedure werd meteen opgestart. Uit voorzorg hebben we ook een veiligheidsperimeter ingesteld”, klinkt het bij de persdienst van de KU Leuven. Omdat het om een gevaarlijk zuur gaat, moesten alle honderdvijftig aanwezigen het gebouw onmiddellijk verlaten. “De personeelsleden zijn nooit in gevaar geweest en er zijn geen gewonden gevallen”, zo benadrukt de universiteit nog. Er waren op dat moment ook geen studenten of bezoekers in de buurt.

De brandweer is momenteel met speciale pakken ter plaatse op het afval op te ruimen. In de loop van de namiddag wordt gebouw wellicht opnieuw vrijgegeven.