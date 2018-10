Kogel is door de kerk: regering kiest voor Amerikaanse F-35 als vervanger voor F-16

De F-16’s hebben eindelijk hun opvolger. Ons land heeft gekozen voor de F-35A Lightning II van de Amerikaanse producent Lockheed Martin. Dat heeft de federale regering donderdagmiddag bekendgemaakt. “Het toestel kwam als duidelijke winnaar uit de bus”, klinkt het binnen regeringskringen. De komst van het nieuwe gevechtsvliegtuig zou ons land bovendien een omzet van 3,7 miljard moeten opleveren.

Het dossier heeft jarenlang aangesleept, maar de kogel is nu eindelijk door de kerk. Om de oude F-16’s te vervangen, heeft de regering ervoor gekozen om in zee te gaan met de Amerikaanse producent Lockheed Martin. Die zal maar liefst 34 nieuwe F-35A gevechtsvliegtuigen aan ons land leveren.

Kostprijs? Ongeveer vier miljard euro (3,8 miljard euro en 200 miljoen euro aan wisselkoersprovisies). Het is de duurste aankoop ooit van het Belgische leger. De offerte haalde het van die van het Europees consortium Eurofighter. De eerste F35-toestellen zouden vanaf 2023 moeten worden geleverd.

Foto: Infografiek NB

Jobcreatie

“Nu kiezen we én voor de NAVO én voor Europese defensie”, klinkt het op de persconferentie bij premier Charles Michel (MR). “We hebben zeshonderd miljoen euro kunnen uitsparen. Dat bedrag kunnen we nu voorbehouden voor een Europees project om een nieuw gevechtsvliegtuig te bouwen (een Frans-Duits project om tegen 2040 een vliegtuig van zesde generatie te maken, nvdr.).”

Volgens Michel heeft de beslissing om F-35-toestellen aan te kopen bovendien een positief effect op onze economie en jobs. “Hoewel de vliegtuigen Amerikaans zijn, zullen ze toch jobs opleveren in ons land”, zo stelt de premier nog. Economieminister Kris Peeters (CD&V) is zelfs nog preciezer: “De F-35’s leveren ons land een omzet van 3,7 miljard op. Dat is ruim een miljard meer dan wat Eurofighter ons bood. Dertig procent van de componenten is van EU-oorsprong. Het Amerikaanse aanbod biedt dus de beste garantie op een duurzame band met Belgische bedrijven. In alle gewesten.”

Ook defensieminister Steven Vandeput (N-VA) toont zich tevreden met de beslissing. “Het aanbod van de Amerikanen kwam op alle zeven evaluatiecriteria als beste uit de bus. Op deze manier voegen we ons trouwens bij de andere Europese landen die al met de F-35 vliegen. Dat we zeshonderd miljoen euro minder betalen, is te danken aan onze transparante procedure.”

