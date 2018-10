Een euro per lege petfles, dat is wat je straks krijgt in de ‘Statiegeld Store’

Drie dagen brengt Ecover statiegeld op petflessen in de praktijk. Als statement. “Want niet iedereen in de industrie is tegen.” En met een euro per fles krijg je niet eens weinig voor wat anders toch maar in de blauwe zak zou verdwijnen.

Het bedrijfsleven tegen statiegeld? Niet helemaal. Ecover, de producent van milieuvriendelijke was- en schoonmaakmiddelen, is voorstander. Het bedrijf toont dat binnenkort met een pop-upstore in Antwerpen, waar iedereen drie dagen lang zijn lege petflessen mag binnenbrengen. Eender welke, ze hoeven niet van Ecover te zijn. Daar staat een euro en een fles vaatwasmiddel per persoon tegenover. Of je mag het geld schenken aan de Statiegeldalliantie.

‘Tegen 2020 willen we al onze verpakkingen uit gerecycleerd plastic maken’, zegt Tom Domen, innovatiemanager van Ecover. ‘Maar dan moet er voldoende en kwalitatief aanbod van gebruikt pet zijn. Dat lukt alleen in landen met een statiegeldsysteem zoals Duitsland en Denemarken. Daar halen ze 90 procent of meer van de petflessen op. In ons land gaat veel afval verloren en zitten in de blauwe zak nog te veel contaminerende dingen.’

Als er meer vraag komt, zal er volgens Domen druk komen op het beschikbare recycleerbare afval en op de prijs. Gerecycleerd materiaal is vandaag vaak duurder dan vers (‘virgin’).

Kosten en baten

Afstappen van pet en plastic vindt Domen op korte termijn ‘onmogelijk’. ‘Op dit moment zijn gerecycleerde pet en HDPE (een type polyethyleen) beter dan bioplastics. Hervullen is een andere optie, maar dat vergt een serieuze ommezwaai in het consumentengedrag. Het kan vandaag al in kleinere winkels.’

Ecover vindt het jammer dat de Vlaamse regering het statiegeld-idee op de lange baan heeft geschoven. Domen: ‘We kennen de tegenargumenten. Dat het de blauwe zak ondermijnt. Dat het veel geld zal kosten. Uit onder meer de Deense en Schotse evaluaties blijkt dat de baten opwegen tegen de kosten. Je moet daar ook de gunstige impact op het zwerfvuil in meerekenen. Als het systeem zichzelf niet terugbetaalt, begin je er beter niet aan. De producten hoeven er ook niet duurder door te worden.’

De ‘Statiegeld Store’ is een statement ‘voor de consument én de overheid’. ‘ We willen aantonen dat het werkt.’ Er worden een tentoonstelling, workshops en een debat rond plastic aan gekoppeld.

De ‘Statiegeld Store’ zal van 15 tot 17 november in de Groendalstraat in Antwerpen staan.