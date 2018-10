De catastrofale hongersnood in Jemen waar niemand van wakker lijkt te liggen: “Elke 10 minuten sterft er een kind, we moeten ons schamen”

We schreven het in 2016 al: “de ergste humanitaire crisis ooit”, “de situatie was nog nooit zo catastrofaal” en “de grootste hongersnood op deze planeet”. Maar twee jaar later is nog niets veranderd. Integendeel: de crisis in Jemen, een van de armste landen ter wereld, is alleen nog maar erger geworden. Het conflict eist een zeer zware tol, en toch lijkt de wereld de oorlog en de hongersnood nog steeds vergeten te zijn. De balans is nochtans loodzwaar: de helft van de bevolking lijdt honger en is serieus ondervoed, iedere tien minuten sterft er een kind.

De oorlog in Jemen gaat intussen het vierde jaar in. Het land gaat al die tijd al gebukt onder die alles vernielende, bloederige burgeroorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, voert al jaren luchtaanvallen uit om Houthi-rebellen te verdrijven. Duizenden mensen kwamen al om - elke dag worden er gemiddeld zes kinderen gedood of verwond - alleen al door de wapens. Maar de Jemenieten sterven niet alleen daardoor. Het land wordt geteisterd door de ergste hongersnood in jaren. En het gaat van kwaad naar erger. De oorlog duwt het land steeds dieper in die honger.

Foto: afp

Er worden door hulporganisaties wel voedselpakketten gestuurd, maar die geraken vaak niet tot bij de bevolking: toegangswegen en bruggen worden immers plat gebombardeerd. Ook het water is schaars. Waterleidingen zijn zodanig beschadigd dat het watertekort er met de dag toeneemt. En niet alleen dat: ook boerderijen worden geviseerd. In het land is nauwelijks nog voedsel te vinden. De prijs van het voedsel dat er nog wel is, schiet bovendien de hoogte in. De prijs voor bijvoorbeeld eieren of rijst is met 100 procent toegenomen. In een land dat sowieso al tot de armste regio’s ter wereld hoort, zijn zulke prijsstijgingen dramatisch.

Foto: AFP

Ook andere cijfers zijn ronduit catastrofaal. 12 tot 13 miljoen mensen dreigen intussen uit te hongeren. Ter vergelijking: Jemen telt een bevolking van 28 miljoen mensen. De honger bedreigt dus bijna de helft van de Jemenieten.

Iedere 10 minuten sterft een kind in Jemen

Daar zijn ook kinderen bij, héél veel kinderen. 5,2 miljoen van hen worden bedreigd met de hongerdood. Dat is een hele generatie. Sowieso hadden die kinderen al te kampen met onder andere groeistoornissen door het gebrek aan eten. Iedere tien minuten sterft er in het land een kind door honger of door ziektes die eigenlijk eenvoudig verholpen of vermeden hadden kunnen worden. Sinds 2014 is het aantal kinderen dat aan ernstige ondervoeding lijdt met 200 procent gestegen.

Foto: AFP

Van de 28 miljoen inwoners hebben er 22 miljoen nood aan hulp. Dat is zo’n 75 procent van de bevolking. 18 miljoen mensen leven er met voedselonzekerheid en weten niet wanneer ze een volgende maaltijd kunnen hebben. Acht miljoen van hen weet zelfs niet eens of er ooit nog een volgende maaltijd komt tout court of waar ze dat voedsel nog moeten gaan vinden.

Al twee miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld.

‘Point of no return’

De situatie is er intussen zo uitzichtloos dat zelfs de Verenigde Naties de moed verliezen. “Het ziet er erg somber uit. Het is hopeloos. We verliezen onze strijd tegen de hongersnood en de situatie is in de laatste weken op een alarmerende manier verergerd”, klinkt het bij de VN. “We zitten bijna aan het point of no return. Dat wil zeggen dat het na dat punt onmogelijk wordt om die miljoenen doden door hongersnood te vermijden.”

“Aan het begin van de 21ste eeuw was het ondenkbaar dat we ooit nog een hongersnood zouden zien zoals we die hadden gehad in Ethiopië”, zegt VN-coördinator voor Jemen Lise Grande tegen de Britse zender BBC. “Dat was gewoon onaanvaardbaar. Velen dachten dat zoiets nooit meer zou gebeuren, maar dat is nu precies wat het geval is in Jemen. Er bestaat geen twijfel over dat we ons moeten schamen. We moeten ons blijven inzetten om al het mogelijke te doen om de mensen te helpen en het conflict te beëindigen.”

Foto: AP

Foto: AFP

Gezondheidszorg verwoest

De voorbije maanden werd Jemen ook nog eens geconfronteerd met een van de ergste cholera-epidemieën ooit. Door die ondervoeding zijn mensen vatbaarder voor cholera. En door onder andere die cholera raakt de bevolking nog meer ondervoed. Een vicieuze cirkel.

Ziekenhuizen en andere gezondheidsinfrastructuur zijn vernield, drinkwater is er vaak besmet. In het voorjaar van 2018 was er een uitbraak van difterie. Afgelopen zomer kwam daar dan ook nog de vogelgriep bij.

Foto: AP

Hulp voor het land is broodnodig. Die was er ook, die komt er ook, uit verschillende landen. De vraag is nog maar of dat voldoende is en iets uithaalt zolang de oorlog blijft duren. Volgens Geert Cappelaere, directeur Midden-Oosten van Unicef, maakt elke euro alleszins een wereld van verschil, dus óók de 5,5 miljoen euro die onze regering nu heeft vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Jemen.

“Dat geld wordt onder andere gespendeerd aan het vaccineren van kinderen, om kinderen voedsel te kunnen blijven geven, om mensen toegang te geven tot drinkbaar water”, zegt hij vanuit buurland Qatar aan Radio 1. “De oorlog maakt het er heel moeilijk om bijstand te verlenen. Faciliteiten zijn verwoest, gezondheidspersoneel wordt niet meer betaald, veel mensen hebben niet eens vervoer om naar de weinige gezondheidsvoorzieningen die er zijn, te gaan. De situatie is er voor de kinderen en de rest van de bevolking daar echt dramatisch. In mijn carrière van 30 jaar heb ik zoiets nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt. En die brutale oorlog blijft maar meedogenloos doorgaan.”

Miljoenen mensen dreigen te sterven door geweld en honger. Toch horen we er niet veel van of lijkt de rest van de wereld er niet wakker van te liggen. Voor velen is het geen land waar ze ooit een vakantie hebben doorgebracht of waar ze zich iets bij kunnen voorstellen. Bovendien zijn er ook amper buitenlandse journalisten in het land. Een Jemenitische journalist die zijn land ontvlucht is, verwoordde het op volgende tragische manier: “We zijn de goedkoopste doden ter wereld. Het interesseert niemand. We worden vergeten.” De voorbije weken ging er bijzonder veel aandacht naar de moord op de Saudische journalist Khashoggi en de rol van Saudi-Arabië daarin. Dat Saudi-Arabië in buurland Jemen onophoudelijke bombardementen uitvoert waardoor de bevolking uithongert en het land helemaal naar de afgrond wordt geleid, wordt nauwelijks belicht.

Onder meer het Rode Kruis is actief in Jemen. Via de website van de organisatie kan je eenvoudig giften doen. Ook via de website van UNICEF is het heel eenvoudig om geld te storten waarmee de organisatie dan aan de slag gaat in Jemen. Doneren kan ook via Artsen Zonder Grenzen. De VN-Vluchtelingenorganisatie, UNHCR, zamelt ook giften in om de bevolking in Jemen te helpen. Steunen kan via de website van de organisatie.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014, toen de Houthi-rebellen gesteund door de aanhangers van ex-president Ali Abdullah Saleh en gesteund door Iran de hoofdstad Sanaa binnenvielen. Ze strijden er tegen aanhangers van president Hadi en separatisten in het zuiden van het land. In maart 2015 kwam de Arabische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië in het spel, om te proberen de rebellen terug te dringen, maar de situatie bleef onveranderd. Intussen vielen in het Jemenitische conflict al duizenden doden en gewonden. Honderden aanhoudende bombardementen hebben het land helemaal verwoest.