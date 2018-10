Advocaat kleuterjuffen draait ‘pestproces’ volledig om: “Slachtoffer? De andere juffen waren bang van haar”

De advocaat van de drie kleuterjuffen uit Asse die aangeklaagd zijn voor belaging van een collega heeft gisteren voor de rechtbank in Brussel resoluut de vrijspraak gepleit. “Ze hebben haar niet belaagd. Ze waren bang van het slacht­offer die door haar asociaal gedrag, haar woede-uitbarstingen en haar gestook de boel manipuleerde.” Slachtoffer Ingrid Nelis (53), barstte daarop in ­tranen uit.

De zaak Ingrid Nelis is goed op weg om het ‘pestproces’ van het jaar te worden. Gisteren werd weer uren gepleit op de tweede procesdag. Nelis was in de periode 2006 en 2008 kleuterjuf in een schooltje in Relegem. Daar kreeg ze het aan de stok met de drie juffen die nu als beklaagde terechtstaan. “Het waren aanhoudende pesterijen”, aldus Nelis. “Ze schonken voor iedereen koffie in, behalve voor mij. En ze scholden me uit op de begrafenis van een collega.” De vrouw werd er ziek van en is uiteindelijk vervroegd met pensioen gegaan. “Ik heb eierstokkanker gekregen en ben in behandeling. Ik wijt dat deels aan al de stress van toen.”

Eigen schuld

Maar advocaat Geert Suy, die opkomt voor beklaagden Iris P, Elise D. en Christel D., liet gisteren geen spaander heel van die aantijgingen. “Mijn cliënten zijn voorbeeldjuffen. Die koffie? Iedereen schonk koffie in voor zichzelf. Dat was al jaren zo. De scheldpartij op een begrafenis? Die heeft niet plaatsgevonden. De drie juffen zijn gewoon een plaatsje opgeschoven toen ­Nelis naast hen kwam zitten. Omdat men van hogerhand had gevraagd om afstand te houden, gezien de problemen die er toen al waren.”

En die problemen, die waren puur haar eigen fout, vervolgde de advocaat. “Nelis was voorheen al met slaande deuren vertrokken in twee andere schooltjes, net omdat de directies daar vonden dat er met haar niet samen te werken valt. In Relegem probeerde ze de boel te ondermijnen door de leerkrachten op te stoken tegen de directie. Het ging zelfs zo ver dat er doodsbedreigingen aan het adres van de directie kwamen. Of ze dreigde met zelfmoord en schold iedereen uit tijdens vergaderingen.”

“Waarom? Omdat ze steeds denkt dat iedereen tegen haar is, zelfs al is dat niet zo. Ze is neurotisch, theatraal en ziek en heeft hulp nodig”, was de striemende diagnose van de advocaat die tal van getuigenissen en rapporten aanhaalde. “De waarheid is dat uiteindelijk iedereen bang was van mevrouw Nelis en dat men haar daarom meed. Zij had in de beklaagdenstoel moeten zitten.”

100.000 euro

Nelis aanhoorde het met tranen in de ogen. “Ik ben getraumatiseerd door wat ik toen beleefd heb. Het trio viseerde me omdat ik nieuw was en niet met hen mee wou pesten. Die koffie? Dat lijkt niet erg maar het is maar één voorbeeld van de vele subtiele pesterijen om mij te vernederen”, zei ze.

Nelis eist 100.000 euro voor belaging, wat juridisch anders wordt beschouwd dan pesten. Het bedrag dat ze eist is naar Belgische normen erg hoog. De drie beklaagde juffen zijn nog aan de slag in het schooltje. Vonnis op 28 november.