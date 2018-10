Wat gebeurt er nu met de vinvis? Hoe is hij tot hier geraakt? En moeten we vrezen dat er nog aanspoelen?

Een 18 meter lange vinvis op een Belgisch strand, dat gebeurt zelden. Voor onderzoekers en kijklustigen is het kadaver een buitenkans. Het dier kreeg de naam Antonius, de naamheilige van 24 oktober, maar zal als skelet niet in volle glorie te bezichtigen zijn. Hoe raakt zo’n reusachtig dier in de problemen? Wat doet het aan onze Belgische kust? Wat zit er allemaal in zo’n vinvis? En wat gebeurt er nu met de overblijfselen? Wij lieten enkele experts aan het woord.