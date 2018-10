Jongen (14) prikt acht klasgenoten met gebruikte naald die hij aan bushokje bij school vond: “Grapje!”

“Een grap die uit de hand is gelopen.” Zo noemt de NSW Politie het voorval dat donderdag de Plumpton High School in het westen van het Australische Sydney in de ban houdt. Een jongen vond immers een gebruikte injectiespuit aan een bushokje en dacht dat het grappig zou zijn om acht klasgenoten te prikken met de naald.

De directie van Plumpton High School belde meteen de hulpdiensten, toen ze hoorden dat er maar liefst acht studenten van veertien jaar oud geprikt waren met dezelfde gebruikte injectiespuit. Eén student had immers een gebruikte naald gevonden bij een bushalte. Hij besloot zijn klasgenoten er “speels” mee te steken, door hun kleren, in hun achterste.

Vier ambulances en zeven spoedartsen haastten zich ter plaatse. Niet omdat de jongeren gewond waren, want iedereen kreeg slechts een klein prikje. De professionele hulpverleners moesten aantreden om uit te maken of de injectiespuit besmet was. Volgens het lokale ziekenhuis worden er momenteel talloze tests uitgevoerd om uit te maken of de jongeren risico lopen op hepatitis B, hepatitis C en HIV.

“Ik wist van niks”

De acht slachtoffers wachten nu bang af, terwijl hun ouders woedend reageren. Zij zijn al naar de directie gestapt, omdat ze vinden dat de jongen geschorst en gestraft moet worden. Bovendien hekelen ze het gebrek aan communicatie: "Ik wist van niks, ik moest alles horen op een live-uitzending van het nieuws”, reageerden een boze moeder aan The Sydney Morning Herald.

“Ze hebben de school zelfs even volledig afgesloten, waardoor alle kinderen doodsbang waren, zonder dat hun ouders waren verwittigd. Dat kan toch niet zomaar.” Maar dat ontkent het NSW Onderwijsdepartement. Daar beweerden ze eerst dat alle ouders zijn ingelicht, maar later nuanceerden ze dat. “De vaders en moeders van de slachtoffers waren wel op de hoogte.” Ondertussen zijn er psychologen en hulpverleners aanwezig om alle betrokkenen op te vangen.

Grapje!?

De politie ondervraagt nu de jongen die de andere klasgenoten prikte met de naald. “In dit stadium van het onderzoek geloven we dat het gaat om een uit de hand gelopen mop. Wellicht was de jongen kinderachtig aan het plagen. Maar we bekijken dit verder, om kwaad opzet te kunnen uitsluiten”, verklaarde inspecteur Shane Rolls aan The Sydney Morning Herald.