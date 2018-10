Voortaan mag geen enkele rouwbrief ná de begrafenis aankomen

In het nieuwe beheersakkoord tussen de minister van Telecom, Alexander De Croo (Open VLD), en Bpost zal geëist worden dat Bpost een aparte focus legt op het tijdig bezorgen van rouwbrieven. Vorig jaar ontving de ombudsdienst daar 35 klachten over. In een aantal gevallen was de begrafenis al voorbij toen familieleden een doodsbrief in de bus kregen.

“We krijgen berichten van doodsbrieven die te laat bezorgd worden door Bpost of die zelfs nooit aankomen. Wanneer kennissen of dorpsgenoten van de overledene te laat verwittigd zijn, is de emotionele schade groot en onherstelbaar. Mensen in rouw hebben recht op een vlekkeloze dienstverlening door Bpost”, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die daarover een vraag stelde aan de minister van Telecom, Alexander De Croo (Open VLD).

“Dringende zendingen die betrekking hebben op familiale gebeurtenissen en die bezorgd worden door een erkende begrafenisondernemer, moeten tegen de volgende dag worden geleverd. Een doodsbrief die te laat bezorgd wordt of zelfs nooit aankomt: dat mag geen enkele familie ervaren”, zegt het Oost-Vlaamse Kamerlid.

Minister De Croo belooft alvast dat van Bpost geëist zal worden dat rouwbrieven op tijd worden afgeleverd.

De ombudsdienst van Bpost heeft vorig jaar 3.946 klachten over de postbezorging ontvankelijk verklaard. De meeste dossiers – 1.321 – gingen over fouten bij de uitreiking van brieven, aangetekende zendingen, kranten, bladen en drukwerk.

Verder ‘verdwenen’ 984 zendingen, terwijl er 388 te laat aankwamen. De ombudsman ontving ook 35 klachten over fouten bij de verzending van overlijdensberichten.

Volgens UitvaartPro.be, de website voor uitvaartprofessionals, liet de bedeling van rouwbrieven vooral tijdens de eindejaarsperiode te wensen over.

“Voor een uitvaart in Antwerpen tijdens de feestdagen kwamen slechts drie van de honderd verstuurde rouwbrieven op tijd aan. De familie had nochtans alle juiste instructies van de post opgevolgd en toch kwamen ze niet op tijd aan. Een echte ramp, want zo kan niemand reageren op het overlijden of zich tijdig inschrijven voor een rouwmaaltijd.”

Na de begrafenis

“Bij een andere uitvaart in een Antwerps district, werden in het lokale loket rouwbrieven afgegeven die bestemd waren voor hetzelfde district. De rouwbrieven die een langere weg moesten afleggen, kwamen hier en daar aan. De rouwbrieven voor hetzelfde district kwamen te laat aan.”

Een andere klacht luidt als volgt: “Op 28 november 2017 (datum afgestempeld door Bpost) werden de rouwbrieven voor het overlijden van onze moeder opgestuurd. Helaas hebben we van familie moeten vernemen dat ze op 29 en 30 november nog steeds geen rouwbrief hadden ontvangen. Er zijn er een paar afgeleverd op vrijdag 1 december maar de meeste mensen hebben de rouwbrief gekregen op maandag 4, dinsdag 5 en zelfs ook nog op woensdag 6 december 2017. De begrafenis vond plaats op zaterdag 2 december! Wij wilden onze moeder een mooi en onvergetelijk afscheid geven. Maar door het laattijdig bezorgen van de brieven is het niet verlopen zoals het moest en de teleurstelling enorm.”

Veel meer dan een brief met excuses sturen, kan de post niet doen.