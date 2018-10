Treffende gelijkenis tussen wereldberoemd schilderij en foto: beeld van betoger in bloot bovenlijf gaat viraal

Een foto van een Palestijnse betoger in bloot bovenlijf gaat viraal op het internet. De foto wordt vergeleken met het iconische en wereldberoemde schilderij van de Julirevolutie van Eugène Delacroix.

Op de foto staat een jongeman zonder shirt. Hij heeft in zijn ene hand de Palestijnse vlag vast, in zijn andere hand een slinger om stenen mee te gooien. Het blijkt om A’ed Abu Amro te gaan, een man van 20. Samen met honderden anderen protesteert hij tegen de Israëlische blokkade van Gaza. Dat doet hij elke vrijdag en maandag. “We eisen het recht op terugkeer en protesteren voor onze eigen waardigheid en die van toekomstige generaties”, zegt hij aan de Arabische zender Al Jazeera. “Ik was verbaasd dat die foto van mij viraal ging. Ik doe wekelijks mee aan de protesten, soms vaker. Ik wist zelfs niet dat er een fotograaf zo dicht bij me was om een foto van mij te nemen.”

Die fotograaf blijkt Mustafa Hassouna te zijn, van het Turkse agentschap Andoly Agency. Hij nam de foto op 22 oktober. Hij kon A’ed Abu Amro scherp in beeld brengen, terwijl de andere demonstranten en perslui in de achtergrond slechts wazig worden weergegeven.

“Wil in deze vlag gewikkeld worden als ik sterf”

“Ik ga niet naar die betogingen om op de foto te komen, maar dit moedigt me wel aan om verder te protesteren”, zegt Abu Amro nog. “De vlag die ik in mijn handen heb, is dezelfde vlag die ik altijd meeneem. Mijn vrienden lachen me daar vaak mee uit. Ze zeggen dat het makkelijker is om stenen te gooien wanneer ik de vlag niét zou vasthebben. Maar ik ben het intussen gewoon. Als ik gedood zou worden bij de protesten, dan wil ik in die vlag gewikkeld worden.”

De Vrijheid leidt het Volk

Op het internet wordt de vergelijking gemaakt tussen de Palestijnse foto en het bekende schilderij van Eugène Delacroix. Hij schilderde in 1830 De Vrijheid leidt het Volk, een werk over de Julirevolutie. Met het doek verwijst de schilder naar alle standen die zich verzetten tegen de gevestigde orde. Ook daarmee wordt de parallel getrokken met de foto van Hassouna: de Palestijn verzet zich tegen de gevestigde orde van Israël die Palestina bezet.

De vlag die de vrouw op het schilderij van Delacroix vast heeft, werd de officiële nieuwe vlag van Frankrijk. De Vrijheid leidt het Volk is het meest bekende schilderij van Delacroix.