Hou je inbrekers buiten met een alarmsysteem? Hierop moet je letten

Morgen, vrijdag 26 oktober, houdt de federale overheid onder de noemer ‘1 dag niet’ een preventiedag rond inbraken. En dat is nodig. Vorig jaar werden immers maar liefst 52.816 inbraken geregistreerd in België. Dat zijn er 144 per dag. Hoe kan je de dieven buiten houden? Met een alarmsysteem, raadt de overheid aan. Hoeveel kost zo’n systeem, en hoe efficiënt is dat?