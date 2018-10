Jongeman houdt aan val van vijfde verdieping als bij wonder alleen polsblessure over

Een jongeman is donderdagochtend in Louvain-la-Neuve van de vijfde verdieping van een gebouw naar beneden gevallen. Als bij wonder hield hij er alleen een polsblessure aan over, zo heeft het parket van Waals-Brabant meegedeeld.

De jongeman wilde vermoedelijk van het ene balkon naar het andere klauteren, maar dat liep verkeerd af en hij viel van de vijfde verdieping naar beneden. Hij kreeg de eerste zorgen in een medische post die was ingericht naar aanleiding van een 24 urenfietsmarathon in de universiteitsstad, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij moet enkel geopereerd worden aan de pols.