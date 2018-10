Domme overvallers uit Charleroi zijn wereldnieuws

Zes jongeren die afgelopen weekend een overval wilden plegen in Montignies-sur-Sambre (Charleroi) zijn wereldnieuws en waren zelfs een nieuwsitem op CNN. Niet de omvang van de buit of de brutaliteit waarmee ze te werk gingen, maakte hen over de hele wereld bekend. Wel de manier waarop ze zich domweg lieten klissen.

CNN International, BBC News, de Daily Mail, Duitse en Nederlandse media, overal werd het bericht van de Waalse jongeren deze week opgepikt.

Rond 15 uur zaterdagmiddag stapten de jonge overvallers een shop voor e-sigaretten binnen in Montignies-sur-Sambre. Terwijl twee daders vullingen voor e-sigaretten in hun zakken staken, toonden twee kompanen een wapen aan de uitbater en eisten de inhoud van de kassa.

Winkelier Didier bleef kalm en speelde blufpoker. “Wie pleegt er nu een overval om drie uur ’s middags?”, riep hij. “Dat is alsof je ’s ochtends om vijf uur een krantenwinkel overvalt. Je moet me om 18.30 uur overvallen! Als je vanavond terugkomt, kun je wel 1.000 euro of meer buitmaken”, zei hij.

Tot zijn grote verbazing keken de jonge boeven naar elkaar en gaven ze hem gelijk. Ze vertrokken en keerden vlak voor sluitingstijd terug.

Samen met de politie, overigens. Eén dader kon direct worden opgepakt, vijf anderen werden na een achtervolging in de boeien geslagen. Een van hen was minderjarig en werd door de jeugdrechter geplaatst.