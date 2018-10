Een nieuw speeltuintje dat meteen moet sluiten na klachten van buren: wij gingen kijken wat er aan de hand is

Hoboken -

Met tranen in de ogen staat een kleuter voor het speelpleintje in Hoboken. Spelen kan er niet meer. De speeltuin van 147.000 euro die vijf maanden geleden gebouwd werd, is nu dicht. Alle speeltuigen zijn in plastic verpakt en hekken moeten voorkomen dat kinderen er nog spelen. De sluiting kwam er na een klacht van enkele buurtbewoners. Het grootste probleem: geluidsoverlast. Wat is precies het probleem en wie is er tegen? Wij gingen ter plaatse.