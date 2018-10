Mee in één minuut: opvolger F-16 bekend, enorme vinvis aangespoeld en meer bompakketten

In de nacht van woensdag op donderdag is een vinvis aangespoeld op het strand van De Haan . Het dier van zo’n 18 meter werd eerder al opgemerkt voor de kust van Blankenberge.

In de VS wordt het langzaam duidelijk naar welke personen een bompakket werd gestuurd . Het gaat om politieke tegenstanders van president Trump en bekende personen die lieten weten anti-Trump te zijn. Ook naar acteur Robert de Niro en voormalig vicepresident Joe Biden werd een explosief verzonden

De vrouw die woensdag dood werd aangetroffen in haar appartement in Mechelen, was een alleenstaande Duitse die al jaren in de stad woonde. Haar levenloze lichaam werd gevonden door de huurbaas . De vrouw kwam door messteken om het leven.