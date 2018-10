Man wil spinnen doden, maar steekt per ongeluk huis van zijn ouders in brand

Een man uit de stad Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, heeft dinsdagavond per ongeluk het huis van zijn ouders in vlammen doen opgaan. Hij had er niets beter op gevonden dan een gasbrander te gebruiken om enkele spinnen te verdelgen.

In totaal moesten twee brandweerwagens en meer dan twintig brandweermannen ter plaatse komen. Zij kregen het vuur snel onder controle. Toch is een deel van het huis verwoest.

“Deze man heeft de slechte beslissing genomen om vuur te gebruiken om spinnen te doden”, zei brandweercommandant Lee Wildling aan ABC News. “De vlammen sloegen over in de scheurtjes van de muur. Dat deed binnenin de muur een klein brandje ontstaan, dat naar boven trok en een veel grotere brand op zolder veroorzaakte. Het spreekt voor zich dat we mensen niet aanraden om vuur te gebruiken om ongedierte of spinnen te verjagen.”

De man zelf raakte niet gewond. Of de grote spinnen in de kelder dood zijn, is niet duidelijk.