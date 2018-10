Zlatan Ibrahimovic is nu ook in Amerika een échte ster na bizar optreden in de Late Late Show

Zlatan Ibrahimovic is in Europa een absolute ster en is nu ook flink op weg om het helemaal te maken in de Verenigde Staten, hoewel voetbal daar lang niet de belangijkste sport is. Woensdag was hij echter te gast in de Late Late Show James Corden en het resultaat was even bizar als spraakmakend.

Sinds Zlatan Ibrahimovic in maart naar LA Galaxy kwam, scoorde hij maar liefst 22 keer in 26 wedstrijden. Pas na zijn optreden in de Late Late Show is hij nu ook bekend bij het grote publiek in Amerika.

De Zweed, die noachtans niet meteen bekend staat als de gemakkelijkste, had er duidelijk zin in en smeet zich in de meest bizarre opdrachten. Van de Kardashians over een pot augurken tot zoveel mogelijk marshmallows in zijn mond proppen: hij wist er overal weg mee. Al maakte hij wel het meeste indruk met zijn “floss dance”...