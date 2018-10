Engelse traditieclub maakt voormalig lid van boysband One Direction belachelijk met één rake tweet

The Championship, het tweede voetbalniveau in Engeland, is bijzonder spannend. Drie ploegen gaan na veertien speeldagen samen aan kop met 26 punten: Leeds United, Middlesbrough en Sheffield United. West Brom, Norwich City en Derby County volgen op twee punten. Ook Nottingham Forest, Bristol City en Blackburn staan nog binnen de vijf punten. En in die bikkelharde strijd vallen er al eens harde woorden...

Niall Horan doet waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. De 25-jarige Ier was een van de leden van de populaire boysband One Direction. Die is al een tijdje uit elkaar, maar Horan probeert het nu net als onder andere Harry Styles solo. Met succes, trouwens.

Horan is een grote fan van Derby County, het team van talenten Harry Wilson en Mason Mount. Na de comfortabele 1-4-overwinning bij West Brom tweette Horan: "Oh ja, Derby is een droom om naar te kijken."

Oh yeah @dcfcofficial are a dream to watch play . — Niall Horan (@NiallOfficial) 24 oktober 2018

Radioproducer Thomas Crosse reageerde meteen of de zanger gelukswensen richting Leeds United wilde sturen. Het team van de flamboyante coach Marcelo Bielsa won diezelfde avond met 2-0 van Ipswich, versloeg Derby eerder op het seizoen met 1-4 en is de fiere leider. Horan was dus niet bepaald vriendelijk voor de concurrent van 'zijn' club: "Niemand moet iets hebben van Leeds", reageerde hij.

No one likes Leeds — Niall Horan (@NiallOfficial) 24 oktober 2018

Die uitspraak viel niet in goede aarde bij de ex-club van Laurens De Bock. De Twitter-account van Leeds maakte Horan met één zinnetje op hilarische wijze met de grond gelijk: "Niemand moet iets hebben van je solocarrière. Breng 1D terug!"

No one likes your solo career #BringBack1D https://t.co/PLu0p216pl — Leeds United (@LUFC) 24 oktober 2018

Afwachten wat Horan als antwoord voorbereidt. Op 12 januari spelen Leeds en Derby opnieuw tegen elkaar.