Spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner: al 25 vluchten geschrapt op Brussels Airport

Op Brussels Airport is donderdagavond een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner, dat onder meer de bagage afhandelt van Ryanair en TUI. Dat heeft geleid tot forse vertragingen. Donderdagavond zijn 25 vluchten geannuleerd, voor vrijdag zijn er dat al 13, bevestigt een woordvoerster.

“De staking is rond 17.30 uur uitgebroken. Op dit moment wordt er bij Aviapartner geen bagage in- of uitgeladen”, zegt woordvoerster Florence Muls van de luchthaven van Zaventem. “In totaal zijn 28 vertrekkende vluchten getroffen, terwijl er nog 43 aankomende vluchten waarschijnlijk hinder zullen ondervinden. De achterblijvende bagage wordt nu geklasseerd en vanaf morgen naar de bestemmingen van de reizigers of naar hen thuis gestuurd.”

Door de staking zijn donderdagavond 25 vluchten geannuleerd. Voor vrijdag zijn er dat al 13, bevestigt Muls. “De reizigers zijn opgevangen in de terminals. Wie naar huis kon, is naar huis gegaan. De anderen worden op de luchthaven opgevangen.”

Brussels Airport raadt reizigers aan te controleren of hun vliegmaatschappij getroffen is door de staking. Dat kan hier. Als de bagage van de maatschappij waarmee u vliegt niet door Aviapartner wordt afgehandeld, is er niets aan de hand, benadrukt Muls. Gedupeerden wordt aangeraden enkel handbagage mee te nemen.

Hoe groot de schade is en hoe lang de staking zal duren, kan Muls niet zeggen. “Maar de impact van vandaag zal morgen zeker nog gevoeld worden.”

“Geen respect voor de wetgeving”

Volgens vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom is de staking het gevolg van een waslijst van pijnpunten met betrekking tot het personeelsbeleid, de structurele onderbezetting en de “onbestaande sociale dialoog”.

“Er is geen respect voor de wetgeving en de interne afspraken met betrekking tot de overgang van interimmers naar vast contract. Dat respect is er evenmin voor de wetgeving rond arbeidstijd, meer bepaald voor de verplichte minimumrust tussen twee shiften, de grenzen voor overuren, de gemaakte afspraken rond maaltijdpauzes ... Bovendien zijn er heel wat problemen met betrekking tot het personeelsbeleid. Zo loopt de loonadministratie in de soep, wordt de wettelijke verplichting rond werkbaar werk voor 45-plussers verwaarloosd enzovoort”, aldus de vakbonden in een gezamenlijk pamflet.

@British_Airways people have been waiting for hours to get some help because of your strike at Brussels Airport! No one from BA to be seen - You are such a disgrace! #disapointed #Horribleservices #awefulexperience #britishairways pic.twitter.com/FQJl8RXD9s — Cindy Berichon (@CindyBerichon) 25 oktober 2018

De vakbonden hebben ook scherpe kritiek op het ontbreken van sociaal overleg bij Aviapartner. “De directie doet al het mogelijk om zo weinig mogelijk echte dialoog te hebben met het personeel en haar vertegenwoordigers. Ook de wetgeving op het bezorgen van de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad wordt niet nageleefd.”

De staking van het personeel wordt gedekt door alle vakbonden, luidt het nog. Er liep nog een stakingsaanzegging sinds januari.

Vlak voor herfstvakantie

Of de acties de komende dagen zullen worden voortgezet, is nu nog niet duidelijk. “Het zal ervan afhangen of de directie met oplossingen komt”, zegt Sarah Langenus van BTB. “Maar ik vrees dat het wel eens heel lang zou kunnen duren.”

Met de herfstvakantie voor de deur, komt de staking voor sommige reizigers wel heel ongelegen. “Dat is zeer vervelend”, erkent Langenus. “Maar onze problemen zijn al sinds januari gekend. Wij hebben heel veel moeite gedaan, maar de directie heeft de problemen alleen maar laten toenemen in plaats van ze op te lossen.”