Santini, Saief en Saelemaekers komen bij Anderlecht in de ploeg tegen Fenerbahçe in Europa League

Anderlecht - Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck heeft donderdagavond voor het duel op de derde speeldag in groep D van de Europa League tegen het Turkse Fenerbahçe drie wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met het elftal dat het zondag met 4-2 haalde van promovendus Cercle Brugge.

Op het middenveld komt Alexis Saelemaekers in de ploeg voor Andy Najar, de vorige twee EL-wedstrijden moest de belofteninternational nog geschorst toekijken. Aan de overzijde krijgt Kenny Saief de voorkeur op Francis Amuzu. Voorin neemt Ivan Santini de plaats in van de geblesseerde Landry Dimata.

Dat betekent dat doelman Thomas Didillon voor zich een driemansverdediging krijgt met daarin James Lawrence, Buba Sanneh en Sebastiaan Bornauw. Op het middenveld staan dan Sven Kums en aanvoerder Adrien Trebel centraal, met Saelemaekers en Saief op de flanken. Voorin spelen Pieter Gerkens en Zakaria Bakkali in steun van Santini.

Bij de fel geplaagde Turken, die in de eigen competitie maar net boven de degradatieplaatsen staan en waar de toekomst van coach Phillip Cocu aan een zijden draadje hangt, verschijnt sterspeler Islam Slimani toch aan de aftrap. De van Leicester City gehuurde aanvaller was vooraf twijfelachtig.

Voor Anderlecht is het dan weer zowat de wedstrijd van de laatste kans in de Europa League, na eerdere nederlagen tegen het nietige Spartak Trnava en in eigen huis tegen Dinamo Zagreb. Met nul punten moet er gewonnen worden tegen Fenerbahçe - bij een gelijkspel moet er in Istanboel gestunt worden -, anders dreigt de eerste uitschakeling ooit in de groepsfase van de Europa League. Bovendien heeft paars-wit nooit eerder in deze fase van de competitie drie keer op rij verloren. In het seizoen 2010-2011 begon het eveneens met twee nederlagen op rij aan de Europa League, maar toen werd de kwalificatie alsnog op het nippertje afgedwongen.