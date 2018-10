Reisbureau Mare Tours legt boeken neer: 19 vestigingen dicht, klanten zien vakantie in het water vallen

Aarschot - De raad van bestuur van het reisbureau Mare Tours uit Rillaar (Aarschot) heeft op 24 oktober de boeken neergelegd. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Mare Tours werd opgericht in 1985 en bouwde sindsdien een keten uit van 19 reisshops verdeeld over Vlaanderen en Brussel. Het bedrijf stelt in totaal een 40-tal mensen te werk.

Op de website meldt het bedrijf dat klanten die reizen boekten zich moeten wenden tot het Garantiefonds. “U kan een dossier indienen via de website www.gfg.be. Onder ‘contact’ vindt u een invulformulier om uw gegevens en informatie betreffende uw reizen door te spelen. Zij zullen u zo snel mogelijk verdere informatie proberen te verschaffen over uw reizen en de betaalde gelden”, aldus Mare Tours op de site.

Het Garantiefonds zorgt ervoor dat klanten van Mare Tours die al op reis zijn, hun vakantie kunnen verderzetten en probleemloos weer thuis geraken. Maar wie een reis geboekt had, ziet die allicht in het water vallen. Je krijgt dan wel je voorschot of reissom terugbetaald.

Het reisbureau werd in 1985 opgericht door het echtpaar Van Camp-Janssens. De 49 procent aandelen die minderheidsaandeelhouder Sunair bezat, werd na de stopzetting van diens activiteiten in 2001 overgenomen door Thomas Cook. In het voorjaar van 2017 deed via moederholding VACA, een organisatie van de vakbond ACV Bouw, Industrie & Energie, ook Vayamundo zijn intrede in het bedrijf, een reisorganisatie die actief is op vlak van sociaal toerisme.

Aan de basis van de beslissing om de boeken neer te leggen liggen volgens zakenkrant De Tijd recente liquiditeitsproblemen doordat leveranciersschulden niet meer konden betaald worden. Er was ook onenigheid tussen de drie aandeelhouders over de kostelijke strategie van het stichtend echtpaar om reizen niet alleen te verkopen, maar ook zelf te organiseren wat enorme investeringen vergde en het bedrijf opzadelde met een schuldberg van meer dan 10 miljoen euro. Begin oktober werd om die reden het echtpaar aan de kant geschoven en vervangen door een crisismanager.

Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar.