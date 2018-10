Archeologen vinden schat met goud- en zilverstukken op bodem van Donau

Enkele archeologen hebben in Boedapest op de bodem van de Donau een schat met ongeveer tweeduizend goud - en zilverstukken ontdekt. Ze dateren uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Door de droogte van voorbije zomer staan heel wat rivieren in Europa op een historisch laag niveau. Geen goed nieuws voor de scheepvaart, maar in Boedapest (Hongarije) hebben archeologen van de gelegenheid gebruikgemaakt om een wrak uit de 18de eeuw op de bodem van de Donau te doorzoeken. En met succes: ze hebben een schat met ongeveer 2.000 goud- en zilverstukken ontdekt.

De vondst gebeurde in Erd, ten zuiden van de hoofdstad Boedapest. De archeologen werken er aan een stuk door in een poging zo veel mogelijk op te vissen alvorens het water in principe vanaf zaterdag opnieuw stijgt. Behalve de goud- en zilverstukken werden heel wat wapens aangetroffen. Het gaat voor het overgrote deel om buitenlandse muntstukken die gedateerd worden tussen 1630 en 1743. De nationaliteit van het scheepswrak is nog niet duidelijk.

In Boedapest is het niveau van de Donau teruggevallen tot 38 cm, een historisch record.

Foto: AFP

Foto: AFP