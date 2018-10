Leuvense studenten eindigen als eerste in Chileense zonnewagenrace

De Leuvense studenten juichen met hun eerste plaats in de Carrera Solar Atacama in Chili. Foto: Belga

Enkele Leuvense studenten zijn er voor de eerste keer in geslaagd om een race voor zonnewagens te winnen. Van de vier deelnemende teams in de klasse voor wagens die enkel op zonne-energie rijden, eindigde dat van de Leuvense studenten met hun Punch Two als eerste in de Carrera Solar Atacama.

Tijdens deze race voor zonnewagens, die zowel qua parcours als weersomstandigheden bekend staat als de meest extreme in zijn soort, diende in totaal 2.577 km afgelegd te worden van Santiago tot Arica in het noorden. Het Leuvense Punch Powertrain Solar Team moest onderweg in het Andesgebergte bergen beklimmen die tot 3.430 meter hoog waren. Ze hebben ook de Atacamawoestijn getrotseerd.

Het Leuvense team legde over zes racedagen 2.577 kilometer af, en dat in een tijdspanne van 36 uur. “Tijdens de race heeft het team de zonnewagen tot het uiterste gedreven. En met uitzondering van een paar kleine elektronische problemen, hebben we de race feilloos afgelegd”, zegt een trotse piloot Pieter Galle. De volgende uitdaging voor de studenten is het t wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië, dat op 13 oktober 2019 van start gaat.

De zonnewagen van het Punch Powertrain Solar Team. Foto: AP

