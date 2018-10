EUROPA LEAGUE. Flitsend Betis duwt Milan nog dieper de put in, Welbeck redt Arsenal tegen Sporting

Speeldag drie in de Europa League leverde een punt op voor Anderlecht (2-2 tegen Fenerbahçe). Op de andere Europese velden werd er druk gevoetbald, met een slechte uitslag voor Milan en op een nippertje een goede voor Arsenal.

De Rossoneri leden vorige zondag een pijnlijke 1-0-nederlaag in de stadsderby tegen Inter. Tegen Betis Sevilla kon het een beetje wraak nemen, maar daar slaagden de troepen van Gennaro Gattuso helemaal niet in. De Spanjaarden triomfeerden met 1-2 na een goal van Antonio Sanabria (na mistasten van Pepe Reina) en een beauty van PSG-huurling Giovani Lo Celso. De goal van jongeling Patrick Curtone kwam veel te laat voor de Milanezen, die in het slot wel een penalty claimden na een fout van Marc Bartra.

Hier kon @PReina25 de 8 centimeter die @gigiodonna1 méér heeft, best gebruiken... pic.twitter.com/EVk2goDN23 — Play Sports (@playsports) 25 oktober 2018

Betis gaat in Groep F aan kop met 7 punten, voor Milan met 6. Olympiakos won van Dudelange (0-2) en telt 4 punten. De Luxemburgers hebben er nog geen kunnen verzamelen.

Foto: EPA-EFE

Arsenal had alle moeite van de wereld om Sporting Lissabon opzij te zetten. Pas tien minuten voor tijd brak Danny Welbeck de ban voor de Londenaars. Bij de Portugezen viel Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) vijf minuten voor affluiten in. Door de 0-1-zege blijft Arsenal foutloos en dus aan kop in Groep E met 9 punten. Sporting heeft er 6, Poltava 3 en Qarabag 0. Poltava ging in Azerbeidzjan winnen met 0-1.

De supporters van Celtic Glasgow hadden er alweer veel zin in, maar hun club ging op het veld van RB Leipzig onderuit. Matheus Cunha en Bruma bezorgden de Duitsers een 2-0-zege. In de andere wedstrijd in Groep B won RB Salzburg met 3-0 van Rosenborg. In de stand leidt Salzburg met 9 punten, voor Leipzig met 6, Celtic met 3 en Rosenborg met 0 punten.

Veel doelpunten in Zwitserland. FC Zürich was na 90 minuten met 3-2 verrassend de betere van Bayer Leverkusen. Karim Bellarabi scoorde twee keer voor de bezoekers, maar die gingen toch nog onderuit. Antonio Marchesano, Toni Domgjoni en Stephen Odey scoorden voor Zürich, dat de stand leidt met 9 punten. Leverkusen heeft 6 punten. Loedogorets en Larnaca speelden 1-1 en hebben nu beide 1 punt.

Zenit heeft met 2-1 gewonnen van Bordeaux. De Franse bezoekers kwamen in de 26ste minuut wel nog op voorsprong via Jimmy Briand, maar de Russen zetten de scheve situatie recht voor eigen publiek. Artem Dzyuba en Daler Kuzyaev scoorden voor Zenit, en dan miste Dzyuba nog een penalty. Zenit gaat aan kop in Groep C met 7 punten. Slavia Praag won met 0-1 van FC Kopenhagen en telt 6 punten.