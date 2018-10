Trump stuurt honderden soldaten naar grens met Mexico tegen “karavaan” migranten

Het zou gaan om 800 soldaten die “logistieke steun” moeten bieden aan de Homeland Security en de Nationale Garde, bijvoorbeeld door te voorzien in tenten en voertuigen.

Mogelijk tekent minister van Defensie James Mattis nog donderdag de ontplooiing.

“Maak rechtsomkeer”

De Homeland Security krijgt aan de zuidelijke grens nu al steun van 2.100 leden van de Nationale Garde, weet Fox.

“Aan allen in de karavaan: maak rechtsomkeer, wij laten niet mensen illegaal de Verenigde Staten binnenkomen. Ga terug naar uw land en als u dat wil, vraag het staatsburgerschap aan zoals miljoenen anderen dat doen”, twitterde president Donald Trump donderdagavond (Belgische tijd).

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing!