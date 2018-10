Bestuurder bijt stuk uit oor van trucker op E17: “Man vloog vol op hem”

Sint-Niklaas - Een bestuurder van een BMW heeft donderdagavond een stuk uit het oor gebeten van een trucker. Het geweld gebeurde tijdens verkeersagressie op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas. “Mijn chauffeur is enorm onder de indruk van wat er is gebeurd”, reageert zijn werkgever, die momenteel onderweg is om de man op te halen in het ziekenhuis.

Het incident gebeurde kort na 17 uur. Een 60-jarige truckchauffeur die onderweg was met een tanktransport op de E17 richting Gent kreeg het ergens tussen Antwerpen en Sint-Niklaas aan de stok met de bestuurder van een BMW. “Mijn chauffeur reed met zijn vrachtwagen op het tweede rijvak”, doet Bernard Wambeke, zaakvoerder van Transdema uit Pittem het verhaal van zijn werknemer.

“De andere bestuurder reed op het derde rijvak en moest een uitrit nemen. In plaats van snelheid te minderen en in te voegen achter de vrachtwagen, probeerde hij er alsnog voor te geraken. Toen dat niet meer op tijd lukte werd de man bijzonder agressief. Hij ging tot tweemaal toe voor de vrachtwagen rijden en sloeg telkens alles dicht. Mijn chauffeur moest zwaar in de remmen gaan om een ongeval te vermijden. Daarna is de bestuurder van de BMW nog naast de vrachtwagen gaan rijden om verschillende keren zijn middelvinger te tonen. Daardoor heeft mijn werknemer uiteindelijk misschien ook zijn beheersing verloren en hebben ze zich op de parallelstrook van de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas aan de kant gezet op de pechstrook.”

Oor voor de helft weg

Toen beide bestuurders waren uitgestapt, escaleerde het incident tot fysiek geweld. “Mijn chauffeur was nog maar net uitgestapt uit zijn cabine om verhaal te halen toen de andere bestuurder al op hem vloog”, zegt Wambeke. “Mijn werknemer werd in het oor gebeten, dat daardoor voor de helft weg was. Ook zijn T-shirt werd aan flarden gescheurd. De andere bestuurder zou verklaard hebben dat mijn chauffeur hem in een wurggreep had gehouden, maar of dat klopt weet ik niet.”

De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis om genaaid te worden. Daar moest hij opgehaald worden door zijn werkgever. “De man is behoorlijk onder de indruk van wat er is gebeurd”, weet Wambeke. “Het is iemand met enorm veel ervaring en een onberispelijke staat van dienst. Hij is een van de beste chauffeurs die ik heb. Wat er nu is gebeurd, is voor hem een enorme klap.”

De bestuurder van de BMW werd door de politie meegenomen voor verhoor maar zou daarna opnieuw vrijgelaten zijn.