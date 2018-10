Frituur brandt uit bij verwijderen van onkruid met gasbrander door groendienst

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem - In het centrum van Meensel (Vlaams-Brabant), op de hoek van de Statiestraat en de Wersbeekstraat, is frituur ‘t Pleintje woensdagnamiddag uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk toen arbeiders van de groendienst met een gasbrander onkruid verwijderden.

Het plein, waar de frituur op gevestigd is, is eigendom van de gemeente Tielt-Winge, die de frituur in concessie geeft aan de uitbaters. Arbeiders van de groendienst waren daarom onkruid aan het verdelgen op het pleintje en bijgevolg dus ook rond de frituur. Dat deden ze met een gasbrander, een gangbare methode om onkruid te verdelgen.

Zonder het zelf in de mot te hebben, is er iets beginnen smeulen. Dat is dan vermoedelijk overgeslagen op de frituur. Een alerte klant, die voor de openingstijden al afzakte naar het frietkot, merkte tijdig op dat er iets niet pluis was. De man verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten en de brandweer van de Tiense kazerne kwam snel ter plaatse.

In de tussentijd ging hij zelf de brand te lijf met de brandblusser die in zijn auto lag. De Tiense brandweerlui hadden niet al te veel moeite met de brand en kregen ze dus ook snel onder controle. De gemeente Tielt-Winge liet weten dat, zolang er geen frituur uitgebaat kan worden, er ook geen concessie betaald hoeft te worden. Van kwaad opzet is overigens geen sprake. Zo was er eerder die dag een paaltje aan de straatkant beginnen smeulen. Dat werd op tijd ontdekt en volledig uitgedoofd.