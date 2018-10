Nog maar eens snoeiharde kritiek voor Romelu Lukaku: “Je vraagt je op de duur af wat hij doet op training...”

Het is momenteel niet de maand van Romelu Lukaku. De Rode Duivel zit al acht wedstrijden zonder doelpunt en dus zwelt de kritiek aan. Donderdag was het de beurt aan ex-speler van United Paul Ince.

Na zijn zwakke partij tijdens de 0-1-nederlaag tegen Juventus in de Champions League moest zelfs José Mourinho toegeven dat ‘Big Rom’ niet zijn beste periode kent. “Dat is niet alleen zo qua doelpunten, maar dat is ook te zien aan zijn zelfvertrouwen, zijn balbehandeling, de manier waarop hij moeite heeft om zijn ploeggenoten te vinden. Maar Romelu is onze spits. Een goede en eentje in wie wij geloven”, klonk het bij de Portugees.

Lukaku’s laatste doelpunt voor de Red Devils dateert al van 15 september tegen Watford en dat werkt op de zenuwen van onder andere Paul Ince, goed voor 206 wedstrijden voor Manchester United tussen 1989 en 1995.

“Het leek alsof Lukaku probeerde om iets te doen tegen Juventus”, aldus de 51-jarige Engelsman. “Het probleem is echter dat hoe hard hij ook probeerde, hij kon het gewoon niet. Als je voor United speelt, moet je zeven of acht weken op de tien presteren. Ik ben niet zeker dat hij daarvoor goed genoeg is. Hij zou het speerpunt van dit team moeten zijn.”

“Het is duidelijk dat Lukaku hulp nodig heeft”, zalfde de ex-middenvelder. “Er bestaat geen twijfel over dat hij goals kan maken, dat zie je in zijn statistieken. Maar voor United spelen, betekent meer dan dat. Hij verliest constant de bal, een hele wedstrijd lang. Als mijn controle en balbezit niet goed zou zijn, dan zou ik daar elke dag op werken. Nu stel ik me de vraag waarop hij eigenlijk werkt tijdens trainingen. Je ziet gewoon geen enkele verbetering.”

Man United speelt komend weekend thuis tegen Everton, de ex-club van Lukaku. Afwachten of de Rode Duivel zijn negatieve reeks kan breken tegen de Toffees.