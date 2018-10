De Wever predikt de verzoening, Francken haalt het grof geschut boven: “Een strategische blunder”

Antwerpen -

De generaal van het N-VA-leger Bart De Wever is de oorlog tegen links moe, maar niet al zijn soldaten hebben de boodschap al begrepen. Vooral veldmaarschalk Theo Francken blijft in de aanval gaan tegen Groen, de ­partij die de burgemeester van ’t Stad zo graag in zijn ­coalitie wil hebben.