Uitgekleed, kaalgeschoren en vernederd: de ‘Moffenmeiden’ vragen excuses

Meer dan 70 jaar na datum eisen de overlevende Nederlandse ‘moffenmeiden’ en hun kinderen excuses van de Nederlandse regering. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog op volle pleinen uitgekleed, kaalgeschoren en vernederd omdat ze tijdens de oorlogsjaren een amoureuze relatie hadden met een Duitse militair. “Excuses kosten geen geld, maar of we die effectief zullen krijgen? Het blijft een gevoelig onderwerp.”

Na een vreselijke hongerwinter was voor Nederland in het voorjaar van 1945 de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij. In minstens 118 Nederlandse dorpen en steden werden vrouwen en meisjes die een relatie ...