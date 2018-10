EUROPA LEAGUE. Hattrick bij Hazardloos Chelsea, stijlvolle zege van Lazio en Spaanse clubs dollen

Naast Racing Genk en Standard speelden nog twintig clubs om 21u hun wedstrijd in de Europa League. Vooral de uitslagen van Chelsea, Lazio, Sevilla en Villarreal vielen daarbij op.

Chelsea deed het zonder Eden Hazard, maar de Rode Duivel was niet nodig om BATE Borisov makkelijk aan de kant te schuiven. De Blues wonnen op Stamford Bridge met 3-1 dankzij een hattrick van de 22-jarige Ruben Loftus-Cheek. Chelsea blijft zo perfect met een 9 op 9. Omdat MOL Vidi met 0-2 won van PAOK Saloniki tellen nu drie ploegen 3 punten in Groep L.

De topper van de speeldag was die misschien wel tussen Marseille en Lazio. Bij de Romeinen viel Adam Marusic (ex-Oostende) bij de rust in en hij hielp zijn club aan een 1-3-zege in het Stade Vélodrome. Wallace voor de pauze en Felipe Caicedo erna zorgden voor een 0-2-voorsprong. Dimitri Payet scoorde tegen maar Marusic legde de eindstand vast met een streep in de winkelgaak.

Lazio telt nu 6 punten, terwijl Marseille achterblijft met één puntje. Frankfurt gaat echter aan kop in Groep H met 9 punten na een 2-0-zege tegen Limassol.

Sevilla beleefde een leuke avond thuis tegen Akhisar Belediyespor. De Spaanse club scoorde liefst zes doelpunten in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan. Roque Mesa, Pablo Sarabia, Milan Lukac (owngoal), Luis Muriel, Quincy Promes en Gabriel Mercado deden de netten trillen.

De Spanjaarden zijn nu gedeeld leider in Groep J met 6 punten. Krasnodar verloor met 2-1 tegen Standard maar telt ook 6 punten, net als de Rouches.

Ook die andere Spaanse club in de Europa League scoorde vlot. Villarreal legde er vijf in het mandje tegen Rapid Wien en won dan ook met 5-0. Pablo Fornals, Karl Toko Ekambi, Mateo Barac (owngoal), Daniel Raba en Gerard scoorden voor de gele brigade, waar Jaume Costa nog rood pakte. Villarreal telt nu 5 punten in Groep G, evenveel als de Rangers. Die speelden 0-0 tegen Spartak Moskou.

Dinamo Kiev won op de valreep met 1-2 van Rennes. Clément Grenier had een doelpunt van Tomasz Kedziora uitgewist, maar in het slot scoorde Vitaliy Buialsky een tweede doelpunt voor de bezoekers. En dat na een rode kaart voor Volodymir Shepelev. In Groep K gaat Kiev nu samen met Astana (1-1 tegen Jablonec) aan de leiding.