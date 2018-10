Hein Vanhaezebrouck verwacht “helse opdracht” voor Anderlecht en hekelt te tegengoals: “Koel afgestraft”

Anderlecht - Anderlecht gaf donderdagavond een 2-0 voorsprong uit handen tegen Fenerbahçe om uiteindelijk op 2-2 af te sluiten tegen de Turkse vicekampioen. Met het eerste punt van het seizoen in de Europa League schiet de Belgische recordkampioen echter niets op.

Met één op negen, twee thuiswedstrijden achter de rug en de verplaatsing naar Istanboel in het verschiet dreigt de Europese uitschakeling voor RSC Anderlecht. Dat zou dan meteen de eerste keer zijn dat paars-wit in de Europa League niet voorbij de groepsfase geraakt. “Ik had gezegd dat we in dit tweeluik vier op zes moeten halen. Ik had het liefst gewonnen thuis, maar we zijn ook niet verloren en dus zijn we nog niet volledig uitgeteld, al wordt het wel een helse opdracht in Istanboel”, beseft Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck.

“Naar daar gaan en moeten winnen is een zware dobber. Dat wordt weer een interessante match om te zien of de jongens iets geleerd hebben uit de wedstrijd van vandaag. Voetbal is voetbal, we hebben nog iets om voor te spelen. Bij een nederlaag was het nu al over geweest.”

Foto: BELGA

“Koel afgestraft”

Met twee treffers bracht Zakaria Bakkali paars-wit 2-0 voor, nadien werd die voorsprong op enkele minuten tijd knullig weer uit handen gegeven. “Voor mij was het interessant om te zien hoe we hier tegen zo’n ploeg voor de dag zouden komen. Ik heb jongens gezien die nog veel stappen moeten zetten en dat is ook een van de redenen waarom we die voorsprong niet kunnen vasthouden. Dat wordt dan wel koel afgestraft en ik ben blij dat we vervolgens niet helemaal onderuitgegaan zijn. Het is duidelijk dat we op dit niveau nog wel wat stappen moeten zetten, die maturiteit kan maar komen door veel te spelen en hopelijk trekken de jongens daar snel de nodige lessen uit.”

Bakkali was donderdag nog maar eens de absolute uitblinker bij paars-wit, waar hij helemaal boven water lijkt te komen. “En dan is hij nog niet eens op het niveau waarop hijzelf wil zijn”, stak Hein zijn bewondering niet weg. “Het gaat in stijgende lijn, ik zie dat op termijn heel goed komen. Hij zit nu aan twee keer negentig minuten dit seizoen, de voorbije vijf seizoenen was dat hoop en al vier keer. Zijn eerste doelpunt was collectief fantastisch, bij de tweede treffer maakt hij op z’n eentje het verschil.”

Bij de eerste tegentreffer ging Pieter Gerkens vervolgens zwaar in de fout. “Hij heeft zich geëxcuseerd bij iedereen. Dat gebeurt nu eenmaal. Spijtig, want hij zat goed in de match. Ik stel wel vast dat het niet de eerste keer is dat wij zo’n tegentreffer pakken. Tegen Cercle was dat ook het geval. Het valt wat te veel voor bij ons. Ook het tweede doelpunt viel veel te makkelijk.”

Foto: Isosport

Cocu “neemt vrede met gelijkspel” op Anderlecht

Phillip Cocu pakte met Fenerbahçe een belangrijk punt, donderdagavond op bezoek bij Anderlecht (2-2) op de derde speeldag in groep D van de Europa League.

De Turkse vicekampioen maakte een 2-0 achterstand ongedaan, waardoor ze met vier op negen op koers ligt voor Europese overwintering. “Met een 2-2 na zo’n wedstrijd moeten we wel vrede nemen”, vertelde de Nederlandse coach na afloop van de wedstrijd in het Astridpark.

“In de eerste helft hadden we ook een doelpunt verdiend. Ik vond het heel teleurstellend dat de thuisploeg bij zijn eerste echte dreiging meteen kon scoren. Na de pauze viel dan vrij snel dat tweede doelpunt en dan weet je dat het moeilijk wordt, zeker tegen een team met de kwaliteiten van Anderlecht. Dankzij een goede attitude en veel discipline in het team wisten we nog twee keer te scoren, en hadden we zelfs kansen voor dat derde doelpunt”, aldus Cocu.

De Fenerbahçe-coach zag beide Anderlechtse treffers op naam komen van Zakaria Bakkali, die hij nog kent van bij PSV Eindhoven. Bakkali werd er in de zomer van 2013 immers door Cocu in het eerste elftal gedropt. “Zakaria heeft vandaag weer zijn kwaliteiten getoond, we konden niet vermijden dat hij gevaarlijk werd. Zelfs met dichte dekking kan hij kansen creëren en daarnaast was hij ook heel efficiënt: drie kansen leveren twee doelpunten op.”