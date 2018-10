Anderlecht-pineut Gerkens biedt excuses aan in kleedkamer

Pieter Gerkens was gisteravond de ­pineut. Met een dramatische pass leidde hij de aansluitingstreffer van de Turken in en dat besefte hij al op het moment dat de bal van zijn voet vertrok. “Het is jammer dat dit net hem overkomt”, aldus assistent-coach Karim Belhocine. “Hij krijgt al veel kritiek van het publiek en dat begrijpen we niet altijd. Hij geeft alles voor de ploeg en bracht ons al veel punten op.” Ook Hein Vanhaezebrouck nam het op voor Gerkens, die zich wel excuseerde in de kleedkamer. “Niemand in de kleedkamer neemt hem iets kwalijk. We staan allemaal achter hem.”