Club Brugge wil Wesley alleen aan absolute topclub verkopen

De nul is weg bij Club, en bij zijn Braziliaanse spits Wesley. Eén goal in de Champions League kan volstaan om de appetijt van de topclubs weer op te wekken. Maar blauw-zwart stuurt mogelijke gegadigden een krachtig signaal: Wesley (21) kan alleen weg naar de absolute top. Dat wordt ook in zijn omgeving bevestigd.

Ze zaten weer dicht op elkaar, de rijen Europese scouts die woensdagavond vlijtig notities namen tijdens Club Brugge-AS Monaco. Door de afwezigheid van Arnaut Danjuma was Wesley Moraes (21) de speler met het grootste transferpotentieel bij de thuisploeg. Voor het oog van de internationale scouts en televisiekijkers stelde hij niet teleur. Hij liet zich moeilijk van de bal zetten, koos meestal de goeie oplossing en bekroonde een sterke prestatie met een kopbalgoal.

Het doelpunt tegen Monaco was Wesleys eerste in het hoofdtoernooi van de Champions League. Eerder scoorde hij al in een kwalificatiewedstrijd met Trencin, de Slovaakse ploeg waar Club Brugge hem weghaalde. De vierende Wesley toonde de letter L aan de tv-camera’s. Dat was een knipoog naar zijn twee broers, Leandro en Leonardo. De wedstrijd kwam in Brazilië live op tv omdat er maar twee vroege wedstrijden waren. Voor veel Brazilianen was het de eerste keer dat ze de jonge spits aan het werk zagen. Hij maakte meteen een goeie indruk.

Juiste keuze

Wesley kon vorige zomer naar Italië (onder meer Lazio), maar besliste een nieuw contract bij Club te tekenen. De juiste keuze, zo blijkt nu. “Wesley voelt zich erg goed bij Club, je ziet dat hij gelukkig is”, wordt in zijn omgeving bevestigd. De rust die rond hem gekomen is na het ondertekenen van het nieuwe contract en het verdwijnen van de schorsingsdreiging heeft een pak van zijn schouders laten vallen.

Club Brugge hoopt nu dat Wesley blijft renderen en ook in de drie volgende wedstrijden de Europese kwalificatie helpt veiligstellen. De buitenlandse interesse is er niet minder op geworden, maar Club houdt mogelijke gegadigden voorlopig op afstand. De afspraak met de speler is dat hij alleen weg kan naar een echt grote club. Anders blijft hij maar beter bij Club, heeft Wesley nu ook zelf begrepen.