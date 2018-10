Uitstekende Belgische prestatie in Europa legt Jupiler Pro League geen windeieren: hallo Oekraïne!

Het was een Belgische week in het Europese voetbal om niet snel te vergeten. En daarvan zien we meteen resultaat op de UEFA-ranglijst.

De uitslagen van de Belgische vertegenwoordigers in de Champions League en Europea League mochten er deze week absoluut wezen:

Club Brugge - Monaco 1-1

Anderlecht - Fenerbahçe 2-2

Besiktas - Racing Genk 2-4

Standard - Krasnodar 1-0

Twee overwinningen en twee gelijke spelen dus voor de clubs uit de Jupiler Pro League. Genk en Standard tellen na drie speeldagen zes punten in hun groep, Anderlecht en Club Brugge elk één.

Foto: BELGA

Goed voor een totaal van 4.600 UEFA-punten dit seizoen. Een mooi aantal want daarmee wipt ons land over Oekraïne naar de achtste plaats op de landenrangschikking van de UEFA met 36.700 punten. Evenveel als Oekraïne maar de clubs uit de Jupiler Pro League verzamelden dit seizoen meer punten. België neemt ook verder afstand van Turkije.

Spanje blijft ruim aan de leiding met 91.283 punten. Voor Engeland (69.034), Italië (68.725) en Duitsland (54.070). Daarna volgen Frankrijk (52.665), Rusland (47.549) en Portugal (42.032).

De UEFA-ranglijst is belangrijk voor het bepalen van de Europese tickets die een land krijgt. De eerste vier krijgen automatisch vier tickets voor de Champions League en twee voor de Europa League. België zit in de zone waar de kampioen rechtstreeks naar het kampioenenbal mag en de bekerwinnaar naar de Europa League. Ons land moet al zakken naar de elfde en eigenlijk de twaalfde plaats om dat recht te verliezen. Naar plek zes stijgen, levert twee CL-tickets op maar Rusland is ver weg momenteel.