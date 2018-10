CLUBNIEUWS. Peter Maes staat weer op het veld bij Lokeren, Renato Neto dicht bij rentree voor AA Gent

Trainer Peter Maes leidde gisteren opnieuw de training – achter gesloten deuren – van Lokeren. Het was de eerste keer dat Maes weer op het veld stond sinds hij maandag werd opgepakt en in verdenking gesteld in de zaak-Propere Handen. Bij AA Gent staat middenvelder Renato Neto na een lange revalidatie dicht bij een rentree.

LOKEREN. Peter Maes weer op het veld

Trainer Peter Maes leidde gisteren opnieuw de training – achter gesloten deuren – van Lokeren. Het was de eerste keer dat Maes weer op het veld stond sinds hij maandag werd opgepakt en in verdenking gesteld in de zaak-Propere Handen. Na de middag volgde nog een gesprek met voorzitter Roger Lambrecht. Daarin wist hij de 87-jarige bandenmagnaat te overtuigen klaar te zijn voor de belangrijke wedstrijd tegen Oostende. “Natuurlijk weegt dat op hem”, zegt Roger Lambrecht. “Dat moet je mij niet vragen, dat zie je zo. De nacht doorbrengen in de cel is niet om mee te lachen. Maar hij stond alweer op het oefenveld en hij zei dat het goed ging. Tegen Oostende zit hij dus gewoon op de bank.”

Vandaag traint Lokeren een laatste keer, opnieuw achter gesloten deuren.

KV KORTRIJK. Goed nieuws voor Ezekiel en Rougeaux

De blessure van Imoh Ezekiel valt beter mee dan verwacht. Glen De Boeck verwacht dat hij binnen tien dagen weer aansluit bij de groep. De Kortrijkse coach had ook lovende woorden voor Lucas Rougeaux (foto). “Eigenlijk zou je een film moeten maken van zijn revalidatie om te tonen hoe er eigenlijk gewerkt moet worden. Op acht maanden staat hij dicht bij een terugkeer. Niemand had dat zo vroeg verwacht. Hij is echt een voorbeeld voor elke voetballer.”

KV OOSTENDE. Bjelica mist ook Lokeren

Aleksandar Bjelica moet na Gent waarschijnlijk ook de ­wedstrijd op Daknam missen. De linkspoot sukkelt met een liesblessure en kon nog niet trainen met de groep. Canesin (schouder) en Marquet (dij) zijn ook twijfelachtig voor de match tegen Lokeren, Vanlerberghe en Vandendriessche zitten een gele schorsingsdag uit. Daardoor is de kans groot dat Nkaka voor het eerst dit seizoen aan de aftrap komt. D’Haese sukkelt nog met een vervelende teenblessure. Jonckheere (enkel) en Ndenbe (knie) revalideren verder.

CERCLE BRUGGE. Lambot, Palun en Taravel missen Kortrijk

Laurent Guyot moet tegen zaterdag op zoek naar twee centrale verdedigers die complementair zijn. Benjamin Lambot blijft out en Jérémy Taravel is geschorst. Ook rechtsachter Palun en Benjamin Delacourt (beiden kuitblessure) blijven out. De Belder hernam de training en speelt morgen tegen KV Kortrijk. Ook Serge Gakpé is weer beschikbaar. Gianni Bruno trainde mee, maar blijft onzeker. Ook Anderson Lopez is niet fit. Cercle trekt van 8 tot 14 januari 2018 naar La Manga op stage.

AA GENT. Neto staat dicht bij rentree

“De blessures van Verstraete en Odjidja zijn echt vervelend voor het team en voor die jongens zelf ook natuurlijk”, kwam Jess Thorup nog even terug op de afwezigheid van de twee onfortuinlijke middenvelders. “Het zijn twee leidersfiguren en allebei ook jongens die tactisch meedenken. Maar ik weet dat de andere jongens ook klaar zijn om hun rol over te nemen en dat toonden ze ook al in Oostende. Renato Neto en Smith speelden bij de beloften. Ik zag hen maandag aan het werk: zij zijn zeker een optie. Renato speelde 90’, Eric werkte 75’ af. Ze staan dicht bij het team. Ze missen nog wat mobiliteit en balgevoel. Maar soms moet je hen vroeger brengen. Een van hen zit ook bij de selectie.” En dat werd uiteindelijk dus Renato Neto, die eindelijk verlost lijkt van de knieblessure die hem meer dan een jaar parten speelde. Op Instagram kondigde zijn echtgenote het heuglijke nieuws aan. Doelman Lovre Kalinic is dan weer niet fit voor de confrontatie met Charleroi: “We hebben met hem deze week getraind, maar hij ondervond nog te veel hinder.”

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic fit, Abdullah niet

De spelers van Waasland-Beveren werkten gistermorgen hun dagelijkse training af op de oefenvelden naast de Freethiel. De Montenegrijnse flankaanvaller Aleksandar Boljevic was opnieuw van de partij en lijkt fit voor dit weekend. Rafidine Abdullah verscheen nog niet op het oefenveld. De middenvelder werkte binnen een individuele training af. De kans lijkt klein dat hij dit weekend de thuiswedstrijd tegen Antwerp haalt.

ANTWERP. Bölöni kiest uit volledig fitte kern

Het ziet ernaar uit dat Antwerp-trainer Laszlo Bölöni dit weekend voor het eerst dit seizoen over een volledig fitte kern kan beschikken. Sambou Yatabaré (foto) traint weer met de groep. Met de midweekmatch van volgende week tegen Genk in het vooruitzicht, is er dus een mogelijkheid om ­bepaalde jongens wat te laten rusten.

CLUB BRUGGE. Club herdenkt overleden supporters

Naar aanleiding van Allerheiligen en de thuiswedstrijd tegen KV Oostende op dinsdag 30 oktober zal Club Brugge zijn overleden supporters herdenken. Blauw-zwart roept de fans op om foto’s van overleden supporters mee te brengen naar de wedstrijd. Alle foto’s worden af­gegeven aan de Noord-Oosthoek en vervolgens bevestigd op een speciale fotomuur die langs de spelerstunnel geplaatst zal worden.

In ruil krijgen de fans een lampje dat kan gebruikt worden tijdens de hymne You’ll Never Walk Alone, net voor de aftrap.