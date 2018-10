Stallone Limbombe, uitblinker bij AA Gent: “Ik leef niet graag binnende lijntjes”

Vijf goals en vijf assists in alle competities: geen AA Gent-speler kan betere statistieken voorleggen dan rechtsbuiten Stallone Limbombe (27). De broer van Rode Duivel Anthony is een mens en speler zonder filter. Of hij nu aan de bal of aan het woord is, je hebt altijd het gevoel dat er iets te gebeuren staat. Krachtig tegengif tegen kleurloosheid.