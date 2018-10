COLUMN VANDENBEMPT. “Wie verlost Manchester United en Mourinho uit hun lijden?”

Naar Old Trafford neem je de tram. Op de weg terug na de match lees je de barometer van de United-fan. Die staat al een tijd onveranderd op onweer, ook dinsdag weer na de tragische nederlaag tegen Juventus. Er klonk iets tussen wanhoop en berusting. Volgende keer zijn ze er echter weer, genetische dwang. Geen Glazer of Mourinho die dat kapot krijgt. Al doen die bijzonder hard hun best. Old Trafford bezoeken is vandaag voor de fan zelfkastijding: ze weten dat het pijn gaat doen, maar ze kunnen niet anders.