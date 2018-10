Bill Gates koopt manege in de Kempen voor dochter

Retie -

Van het taartincident – in 1998 kreeg hij in Brussel een slagroomtaart in zijn gezicht gekwakt – zijn blijkbaar geen anti-Belgische gevoelens blijven plakken. Microsoftoprichter Bill Gates heeft in Retie immers stoeterij De Begijnhoeve gekocht als Europese uitvalsbasis voor zijn dochter Jennifer (21), een internationale jumpingamazone.