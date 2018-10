Voor het eerst meer dan 10.000 chauffeurs geflitst per dag

De eerste zes maanden van dit jaar heeft de politie liefst 10.618 hardrijders per dag betrapt. Nooit waren dat er zo veel, meldt Het Laatste Nieuws vrijdag. Tussen 2010 en 2017 werden elke dag gemiddeld 8.962 bestuurders geflitst. Vorig jaar noteerde de politie een gemiddelde van 9.637. De trend zet zich nu voort.

“De toename van het aantal flitsboetes betekent niet noodzakelijk dat we sneller zijn gaan rijden”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. Er wordt ook meer gecontroleerd: zowel door mobiele politieteams als met nieuwe trajectcontroles.

In Vlaanderen reden drie keer zoveel bestuurders tegen de lamp als in Wallonië. “De tolerantie voor te snel rijden is er groter”, zegt Willems. “Maar ze zijn wel aan een serieuze inhaalbeweging begonnen.” Volgend jaar stevenen we alweer af op een nieuw record, door extra trajectcontroles op 69 Vlaamse gewestwegen.