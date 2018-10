Mesaanval op Chinese kleuterschool: veertien kinderen gewond

Voor een kleuterschool in de miljoenenstad Chongqing, in het zuidwesten van China, is een vrouw vrijdag in het wilde weg met een keukenmes op kinderen beginnen te steken. Veertien kinderen raakten gewond, zo is vernomen van de politie. De vrouw is opgepakt. Haar motief is voorlopig onduidelijk. Evenmin is bekend hoe erg de gewonde kinderen eraan toe zijn.