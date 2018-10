Busverkeer in regio rond Genk verstoord door spontane staking

Genk - Door een spontane staking in de stelplaats Winterslag is het busverkeer in de regio Genk vrijdagochtend verstoord. Zo rijdt er op het stadsnet van Genk (G-lijnen) geen enkele bus, zo meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn.

De buschauffeurs in de stelplaats weigeren uit te rijden. Ze zouden protesteren tegen de hoge werkdruk, een gevolg van een groot aantal kortstondig zieken. “Voor langdurige zieken is het makkelijker om een interim aan te nemen of bijkomende mensen te zoeken, maar voor kortstondige zieken is dit minder evident”, verduidelijkt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn Limburg.

Het is nog niet duidelijk hoelang de actie zal duren. De directie zal vrijdagochtend met het personeel overleggen.

Op het Genkse stadsnet rijdt voorlopig geen enkele bus, op een aantal streeklijnen (zoals de lijnen 1, 8, 33, 35, 36, 45 en 47) rijden er minder bussen dan normaal. Op andere streeklijnen rijden wel alle bussen omdat die bediend worden door onderaannemers. Meer informatie over de hinder vindt u op de website van De Lijn.