Drama met stelling in Antwerpen kon nog groter zijn: beelden tonen hoe voorbijgangers nipt ontsnappen

Het moment waarop de stelling aan het Centraal Station van Antwerpen woensdag inzakte, toont hoe onverwacht de metalen constructie het begaf. Camerabeelden laten zien hoe snel de voorbijgangers zichzelf uit de voeten probeerden te maken. Arbeider Davy Verlooy (40) uit Lille stierf, terwijl zijn collega (35) zwaargewond naar het ziekenhuis moest. De impact van de instorting is duidelijk zichtbaar op de camerabeelden van de politie, maar ze zorgen niet voor de gehoopte duidelijkheid.

Na de chaos, de eerste hulp en de opruimingsactie klinkt de vraag: hoe is de instorting kunnen gebeuren? De camerabeelden uit de stationsbuurt brengen alvast geen antwoorden. Ze laten de chaos zien, maar niet de oorzaak. Er kan iets fout gelopen zijn bij de opbouw, maar net zo goed kan het dat de stelling te zwaar geladen werd tijdens de werken. In de eerste verklaringen was ook sprake van een vrachtwagen die tegen de stelling gereden was. Dat werd voorlopig niet bevestigd door de camerabeelden die de politie ter beschikking heeft en die Gazet Van Antwerpen kon publiceren.

